أخبار 13 غارة للعدوان على حجة المؤتمرنت -

13 غارة للعدوان على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي.















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