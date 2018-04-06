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أخبار
13 غارة للعدوان على حجة
الجمعة, 06-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
13 غارة للعدوان على حجة
شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي.
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