المؤتمرنت -

4 غارات للعدوان على حرف سفيان بعمران

شن طيران العدوان السعودي اليوم 4 غارات على محافظة عمران.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية حرف سفيان.