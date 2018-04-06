أخبار قنص 7 مرتزقة في الجوف المؤتمرنت -

قنص 7 مرتزقة في الجوف

قنصت وحدة القناصة بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم 7 من مرتزقة العدو السعودي في جبهات المتون والغيل بالجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة 7 مرتزقة بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية بجبهتي المتون والغيل .





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