المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان عملياتها في جبهة ما وراء الحدود مستهدفة مواقع وتحصينات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مرابض مدفعية الجيش السعودي في جبل قيس ومركز محولة بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت أيضا تجمع للجنود السعوديين في مركز السودة بجيزان.



وفي عسير استهدف قصف صاروخي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلال زحفهم قبالة منفذ علب.



وأكد المصدر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل أحبطوا تحركات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وسقوط عدد من القتلى في صفوفهم بينهم سودانيين.



إلى ذلك قصفت القوة الصاروخية بصاروخ باليستي من نوع بدر1 معسكر قوة الواجب بنجران، خلف خسائر كبيرة في صفوف العدو وعتاده العسكري.