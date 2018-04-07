المؤتمرنت -

العدوان السعودي يستهدف 4 محافظات بـ22 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي 4 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ22 غارة مخلفاً دماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على وادي علاف بمديرية سحار وغارتين على منطقتي غمار وآل علي بمديرية رازح الحدودية.



وأشار إلى أن الطيران شن أربع غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.



واستهدف بغارتين مزرعة مواطن في منطقة السويق بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.