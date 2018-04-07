المؤتمرنت -

ابو راس يًعزي بوفاة اللواء محمد أحمد الكليبي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء محمد أحمد أحمد الكليبي، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ألمَّ به وعانى منه حتى اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وعبّر ابوراس في برقية العزاء التي بعث بها إلى العميد طارق محمد أحمد الكليبي، قائد قوات النجدة، وإخوانه، وكافة آل الكليبي، عن صادق التعازي وعميق والمواساة بإسمه شخصياً وبإسم قيادات وهيئات وأعضاء وتكوّينات وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،