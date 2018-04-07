المؤتمرنت -

مصرع وإصابة عسكريين سعوديين ومرتزقة بعمليات نوعية

قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري مقتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير آلياتهم في عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم في التبة الرملية بمنطقة القذاميل في الأجاشر بنجران.



وفي المنطقة نفسها أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً من نوع بدر1 على معسكر قوة الواجب محققا إصابات مباشرة, وقتل مرتزقان بنيران الجيش واللجان في جبهات ما وراء الحدود.



وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بينهم سودانيين خلال كسر الجيش واللجان لزحف لهم قبالة منفذ علب بمنطقة عسير, وتم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا خلال كسرالزحف.



وفي قطاع جيزان قصفت المدفعية مرابض مدفعية الجيش السعودي في جبل قيس ومركز محولة,واستهدفت تجمع للجنود السعوديين في مركز السودة بعدد من القذائف.



وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقعهم في وادي شواق وصابر وسائلة صقر بمنطقة الساقية في مديرية الغيل بمحافظة الجوف , وتم قنص سبعة مرتزقة في المتون والساقية.



كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم في صحراء الجوف, ولقي مرتزقان مصرعهما بنيران الجيش واللجان في جبهة الجوف



وذكر المصدر أن الجيش اليمني وبأسناد من مقاتلي اللجان وابناء القبائل نفذوا عملية عسكرية استهدفت مواقع المرتزقة في منطقة أبعر بمحافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ودحر من تبقى منهم من عدد من المواقع.



ووفقا للمصدر لقي مرتزقان مصرعهما وأصيب ثالث بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة كرش بمحافظة لحج.