المؤتمرنت -

قطاع الإعلام بالمؤتمر ينعي محسن الغشم

نعى قطاع الفكر والثقافة والإعلام والتوجيه والارشاد في المؤتمر الشعبي العام رحيل الإعلامي ورئيس منظمة وتد الاستاذ محسن الغشم، الذي انتقل الى جوار ربه وهو في ريعان شبابه إثر ذبحه صدريه،



واعتبر قطاع الإعلام بالمؤتمر رحيل الاستاذ محسن الغشم خسارة للوسط الإعلامي وخسارة لكادر إعلامي مؤتمري بارز كان له اسهاماته المتميزة في خدمة الوطن والمؤتمر.



وعبَّر قطاع الإعلام بالمؤتمر عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.