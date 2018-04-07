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المؤتمر نت - أدان مجلس النواب واستنكر بشدة المواقف المنحازة للاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي إلى جانب تحالف دول العدوان بقيادة السعودية في حربها العدوانية على اليمن، جاحدين حق اليمن المشروع في الدفاع عن نفسه واستقلاله وسيادته وكرامة شعبه بكافة الوسائل الممكنة

"النواب" يدين انحياز مؤسسات برلمانية عربية للعدوان
السبت, 07-أبريل-2018
المؤتمرنت -
"النواب" يدين انحياز مؤسسات برلمانية عربية للعدوان
أدان مجلس النواب واستنكر بشدة المواقف المنحازة للاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي إلى جانب تحالف دول العدوان بقيادة السعودية في حربها العدوانية على اليمن، جاحدين حق اليمن المشروع في الدفاع عن نفسه واستقلاله وسيادته وكرامة شعبه بكافة الوسائل الممكنة.

وأعرب مجلس النواب في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، عن أسفه في تعالي الإدانات على الصواريخ اليمنية التي وصلت إلى الأراضي السعودية في حين لم نسمع مثل هذه الإدانة على ما يتعرض له اليمن من حرب إبادة استخدم فيها تحالف العدوان بقيادة السعودية صواريخ وقنابل عنقودية وأسلحة فتاكة وخطيرة محرماً دولياً أدت وتؤدي إلى هدم البيوت وقتل الأطفال والشيوخ والنساء بالإضافة إلى صالات الأفراح والعزاء وكل المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولفت نواب الشعب إلى أن الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ومنذ ثلاث سنوات من الحرب العدوانية بقيادة السعودية والإمارات وما ارتكبته من مجازر وجرائم مروعة بحق الشعب اليمني، لم يصدر منهم أي إدانة أو استنكار أو إحتجاج وكأن الجمهورية اليمنية أرض مستباحة وليست عضواً في الجامعة العربية ولا في الاتحاد البرلماني العربي ولا في البرلمان العربي ومن حقها أن تحظى بالموقف التضامني مع شعبها والدفاع عن ما يتعرض له من حرب إبادة جماعية وأعمال إرهابية وإجرامية.

وعبر مجلس النواب عن الأسف لارتفاع الأًصوات المنددة في كل مرة تقوم بها القوات اليمنية بأعمال دفاعية عن سيادة وكرامة الشعب اليمني وأرضه وإنسانيته بإصدار البيانات النارية المنحازة ليس دفاعاً عن الحقيقة بل مجاملة لدول بعينيها لديها من المال مكنها من شراء تلك الأصوات وليس لمظلوميتها.

وفيما استنكر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تلك التصرفات والممارسات والإنتهاكات التي تنتقص من حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ولا ترى فيها أي أحقية .. جدد المجلس إدانته للجرائم العدوانية التي تقوم بها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن.

كما عبر نواب الشعب عن إدانتهم لما تقوم به الطائرات الأمريكية بدون طيار بقتل اليمنيين تحت مبرر إنتمائهم لتنظيم القاعدة، حيث شملت عملياتهم العدائية عدد من المناطق المختلفة في اليمن وقتلت عشرات المواطنين من مختلف الأعمار بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

واعتبر مجلس النواب هذه الأعمال منافية لنصوص ومواد وأحكام الدستور والقوانين اليمنية النافذة وكذلك الإتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.

وطالب مجلس النواب الولايات المتحدة الأمريكية بالكف والإمتناع عن ممارسة هذه الإنتهاكات، كما طالب المجتمع الدولي بالتضامن والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في حقه بالعيش على أرضه بأمان وحرية وسلام وكرامة واستقرار.

وجرًم مجلس النواب قيام الطائرات الأمريكية بدون طيار بالضربات الجوية دون وجه حق باعتبار أن هذه عمليات قتل خارج نطاق القانون وتتجاوز الأعراف والشرائع السماوية ويعاقب فاعليها بموجب القانون الدولي.

إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة من عدد من أعضائه تضمنت طلب استجواب عدد من الوزراء حول عدم إلتزامهم بتنفيذ النقاط المتفق عليها وتكرار المواعيد لحل أزمة مادة الغاز والمشتقات النفطية وذلك إستناداً إلى المادة 154 من اللائحة الداخلية للمجلس.

سبأ








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