المؤتمرنت -

صد محاولة تسلل للمرتزقة في البيضاء وتكبيدهم خسائر

كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل بمحافظة البيضاء، المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال التصدي لمحاولتهم التسلل إلى مواقع عسكرية.



وأوضح مصدر عسكري أن المرتزقة حاولوا الزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان في مديرية ذي ناعم، تحت غطاء جوي لطيران العدوان وتم التصدي لهم وتكبيدهم عددا من القتلى والجرحى.



مشيراً إلى استمرار تقدم الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نحو مناطق جديدة وتأمين العديد من المواقع بعد تطهيرها من المرتزقة.