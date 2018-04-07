أخبار الكميم وبن حفيظ يشيدان بإسهامات الصحة العالمية في اليمن المؤتمرنت -

الكميم وبن حفيظ يشيدان بإسهامات الصحة العالمية في اليمن

أشاد وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد العزيز الكميم والصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ، بإسهامات منظمة الصحة العالمية في دعم جهود الحكومة لتحسين الخدمات الصحية.



وهنأ الوزيران الكميم وبن حفيظ الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور نيفو زاجاريا بمرور 70 عاما علي إنشاء المنظمة العالمية.



ونوها بمستوى التعاون الثنائي, بين اليمن ومنظمة الصحة العامة والممتدة منذ 50 عاما .. وأكدا حرص اليمن علي تعزيز هذه العلاقة وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.















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