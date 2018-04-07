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تدمير آلية للمرتزقة بتعز ومصرع طاقمها

دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم آلية محملة بمرتزقة العدو شمال معسكر خالد بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري تدمير آلية محملة بالمرتزقة شمال معسكر خالد بعبوة ناسفة ومصرع وإصابة من كان على متنها.

















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