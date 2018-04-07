المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية بجيزان

دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية سعودية، وأطلقت صلية صواريخ على مواقع الجيش السعودي في جيزان.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية، محملة بالجنود السعوديين في الخوبة بصاروخ موجه ومقتل طاقمها.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخين غراد على تجمع للجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر المعطن.



ولفت المصدر إلى أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في واظي دهية بقطاع العارضة، حققت إصابات مباشرة في صفوفهم.