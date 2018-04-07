المؤتمرنت -

القربي يلتقي المبعوث الأممي في مسقط

التقى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور أبو بكر القربي، اليوم، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة العمانية مسقط.



وقال الدكتور أبو بكر القربي، إنه التقى بالمبعوث الأممي في مسقط، مضيفاً أن مارتن غريفيث "جاء بفهم عميق للأزمة في اليمن ومكوناتها والمعرقلين حقا لها".



وأضاف في تغريدة له على تويتر"، أن مارتن غريفيث حريص على فتح نافذة للحل على أرض صلبه ومزوّد بدعم قوي من مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة أدركوا نتيجة الأخطاء والمواقف والقرارات الخاطئة على تحقيق الحل السياسي".