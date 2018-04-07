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غارتان للعدوان على الخوخة بالحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني بالمديرية أن الغارتين استهدفتا شرق القطابة في مديرية الخوخة.















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