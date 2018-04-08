المؤتمرنت -

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين

يستمر العدوان السعودي في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وأكد مصدر عسكري استشهاد أربعة أطفال وامرأة وجرح طفل خامس إثر غارة لطيران العدوان على منزل في منطقة رام بمديرية مستبا في محافظة حجة.



واستهدف الطيران مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بأكثر من 23 غارة.



وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريتي رازح و شدا، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه ومنطقة والبة بمديرية الظاهر لقصف صاروخي تسبب في نفوق عدد من المواشي.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن عشر غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم وغارة على الطريق الرابط بين صعدة وصنعاء وشن غارتين على جبل السنارة بمديرية صعدة ومنطقة بني معاذ بمديرية سحار.



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين شرق القطابة في مديرية الخوخة واستهدف بغارة وادي زبيد جنوب المحافظة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن أربع غارات شمال مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.