المؤتمرنت -

تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الطقس، متوقعاً هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليومية أن الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء، وامتدادها شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وسواحل محافظتي الحديدة وتعز.



ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار وعدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار بسبب التدفق المفاجئ للسيول.



ونبّه السائقين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، محذراً من استخدام الهواتف النقالة أثناء هطول الأمطار.