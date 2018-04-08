المؤتمرنت -

تكبيد العدو ومرتزقته خسائر فادحة بعمليات للجيش

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات هجومية نوعية في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود كبدت العدو السعودي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وفي التفاصيل أكد مصدر عسكري مصرع 15 من الجنود السعوديين والمرتزقة في عملية تطهير جبل وموقع العمود في قطاع جيزان واغتنام أسلحة بعد فرار من تبقى منهم.



وفي القطاع نفسه تم تدمير آلية عسكرية سعودية محملة بالجنود السعوديين في الخوبة بصاروخ موجه ومقتل طاقمها , واستهدف قصف صاروخي تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في وادي دهية بقطاع العارضة ومعسكر المعطن.



كما تم قنص خمسة جنود سعوديين في الخوبة وتبتي الخزان والحمراء بقرية قوى بجيزان , ودكت المدفعية تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في تبة الرمضة ومنفذ الطوال.



واعترف إعلام العدو لسعودي بمصرع وإصابة أربعة من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود حيث قتل كلا من: ناصر احمد ناصر واصلي ،جابر الأسمري وأصيب: ساري علي خليوي القلعاء المطيري، حسين جابر سلمان اللغبي العبدلي.



وأشار المصدر إلى قنص جنديين من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ عليب بمنطقة عسير,في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات العدو في التباب السود وخلف موقع الحضار وفي موقعي القادري والشبكة بالمنطقة نفسها.



في قطاع نجران دكت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات في رقابة مراش وموقع صلة والمعسكر وموقع عسكري قبالة منفذ الخضراء , موقع السديس ورقابة نهوقة محققة إصابات مباشرة، ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم في في تفجير بالقطاع نفسه.



وحسب المصدر تكبد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد خلال إفشال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة تسلل لهم في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء ،واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ,وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة شمال معسكر خالد بمحافظة تعز ومصرع وإصابة من كان على متنها.



وذكر المصدر أن أربعة مرتزقة بينهم القيادي محمد ناجي درهم الناصري الجهمي لقوا مصرعهم وجرح القيادي المرتزق همدان حسن المنصوري المرادي بنيران الجيش واللجان في جبهة مأرب.