المؤتمرنت -

شهيدان بعدوان سعودي على صعدة

استشهد مواطنان اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على شدا ورازح ومنبه والظاهر بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن العدو السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وتضرر الممتلكات الخاصة.



وأضاف، أن طيران العدوان شن 10 غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم.



وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريات منبه ورازح والظاهر وشدا تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين وتسبب في نفوق مواشي.