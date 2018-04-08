المؤتمرنت -

مصدر بالمؤنمر يكذب ما نشره المدعو علي البخيتي جملة وتفصيلا

كذب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام ما نشره المدعو علي البخيتي حول لقاء قيادات المؤتمر الشعبي العام بالمبعوث الاممي الى اليمن السيد مارتن غريفيت جملة وتفصيلا.



وقال المصدر: إن ما نشره المدعو البخيتي عار عن الصحة ولا اساس له وان لقاء قيادات المؤتمر بالمبعوث الاممي تم بعيدا عن أي تدخلات من قبل أي كان .



وأكد المصدر ان ما نشره المدعو البخيتي يأتي في اطار الحملات المشبوهة التي تستهدف الإساءة الى قيادة المؤتمر الشعبي والتي تقف خلفها جهات وأشخاص معرفون بتوجهاتهم ومن يقف خلفهم .