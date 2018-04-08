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طيران العدوان يشن 3 غارات على تعز

شن طيران العدوان السعودي اليوم ثلاث غارات على مديرية الصلو بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات الخط العام بمديرية الصلو خلفت أضرار في الخط.

(سبأ)

