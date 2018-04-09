المؤتمرنت -

الأرصاد ينبه من تدفق مفاجئ للسيول

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في الطرق الجبلية والهضاب الداخلية من التدفق المفاجئ للسيول خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأكد المركز في نشرته اليوم استمرار حالة عدم استقرار الطقس ، متوقعا هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الجبلية , وامتدادها شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وسواحل محافظتي الحديدة وتعز .



و نبّه المركز السائقين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية ، محذراً من استخدام الهواتف النقالة أثناء هطول الأمطار .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المركز إلى أن أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية هطلت أمس على أجزاء من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية.

