المؤتمرنت -

استشهاد 12 مواطناً من أسرة واحدة بصواريخ العدوان

استشهد 12 مواطناً بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة فجر اليوم جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي استهدفت منزلاً في دمنة خدير بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان ارتكب جريمة مروعة باستهدافه منزل المواطن صادق عبدالله محمد الحاج في دمنة خدير، ما أدى إلى استشهاد كافة أفراد أسرته المكونة من 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر استمرار العدوان في استهداف الأحياء السكنية وتدمير منازل المواطنين في ظل صمت دولي معيب.

