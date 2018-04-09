المؤتمرنت -

الصحة تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على قتلة الأطفال

طالبت وزارة الصحة العامة والسكان الأمم المتحدة والمبعوث الخاص الجديد إلى اليمن بفرض عقوبات على قتلة أطفال اليمن ، مؤكدة أن إدراجهم في القائمة السوداء لم يكن كافياً .



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني أن تحالف العدوان بقيادة السعودية قتل وأصاب أكثر من 447 طفلا منذ إدراجه في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة قبل ستة شهور .



وقال : " لا تزال السعودية مستمرة في جرائمها ضد أطفال اليمن ، لذا ندعو الأمم المتحدة إلى تنفيذ ما تطالب به منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرهما بضرورة فرض عقوبات على المجرمين قتلة الأطفال حيث أن مجرد إدراجهم في قائمة العار لم يردعهم ولم يجعلهم يتخذون أي إجراءات لحماية الأطفال كما يدعون " .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد ناطق وزارة الصحة أهمية معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وفي مقدمتهم الأطفال ، وتقديمهم للمحاكم الدولية لينالوا جزاءهم العادل.



