المؤتمرنت -

على طريق إنهاء الأزمة.. تفريغ أوّل ناقلة غاز بميناء الحديدة

ربطت في ميناء الحديدة النفطي (منشات النفط) ناقله الغاز (KAHYASI)والبالغة حمولتها 2900 طن ، وكان في استقبالها الدكتور رامي حناب مدير عام فرع شركة النفط بمحافظة الحديدة وعدد من المسئولين في إدارة المنشئات النفطية.



وأكد الدكتور رامي حناب، في تصريح لـ( المؤتمرنت) استكمالهم التجهيزات الفنية لضخ حمولة السفينة، تمهيدا لتحميلها على المقطورات وتوزيعها لمختلف محافظات الجمهورية.



واوضح مدير عام فرع شركة النفط بالحديدة للمؤتمرنت إن هذه السفينة هي بداية فقط "حيث سيشجع دخولها وتفريغها بقية السفن للدخول والتفريغ"، وبما يكفل انهاء الازمة الخانقة في مادة الغاز المنزلي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين،

