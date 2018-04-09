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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة باستشهاد الشيخ سلامة عائض الكثيري، عضو اللجنة الدائمة بمحافظة حضرموت، الذي استشهد اليوم في سيئون،

ابو راس يًعزي باستشهاد الشيخ سلامة الكثيري
الإثنين, 09-أبريل-2018
المؤتمرنت -
ابو راس يًعزي باستشهاد الشيخ سلامة الكثيري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة باستشهاد الشيخ سلامة عائض الكثيري، عضو اللجنة الدائمة بمحافظة حضرموت، الذي استشهد اليوم في سيئون،

وعبّر ابو راس في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد الشهيد، محمد سلامة عائض الكثيري، وإخوانه، وكافة آل الكثيري ، بمديرية سيئون محافظة حضرموت، عن صادق التعازي وعميق والمواساة بإسمه شخصياً وبإسم قيادات وهيئات وأعضاء وتكوّينات وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،








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