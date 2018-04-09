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أخبار
المؤتمر نت - استشهد وجرح أكثر من 20 مواطنا بغارات وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي استهدف محافظات صعدة والحديدة وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية .

استشهاد وجرح 20 مدنيا في غارات هستيرية للعدوان
الإثنين, 09-أبريل-2018
المؤتمرنت -
استشهاد وجرح 20 مدنيا في غارات هستيرية للعدوان
استشهد وجرح أكثر من 20 مواطنا بغارات وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي استهدف محافظات صعدة والحديدة وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري استشهاد مواطن وجرح أربعة آخرين في غارة شنها طيران العدوان على منطقة المحول في مديرية خدير بمحافظة تعز ، وشن ثلاث غارات على الخط العام بمديرية الصلو .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات مزرعة في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وجرح آخرين .

وأشار المصدر إلى استشهاد مواطنين اثنين من أبناء مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة بالمديرية ، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم في محافظة صعدة

وفي مديرية رازح بمحافظة صعدة، افادت المصادر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة بركان رازح ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وإصابة آخر.
واشارت المصادر الى استشهاد امرأة مسنة وطفلة وإصابة أخرى في قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق في مديرية رازح.

وفي مدينة صعدة أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على محلات مواطنين بالقرب من مدرسة التوحيد ومستشفى ابن سيناء وسط مدينة صعدة ما أدى إلى استشهاد مواطنين أثنين وإصابة سبعة آخرين بينهم أربع طالبات.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أدان المصدر بشدة هذه الجريمة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي بجوار مستشفى ابن سيناء أثناء خروج الطالبات من مدرسة التوحيد للبنات.








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