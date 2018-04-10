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المؤتمر نت - دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للعدوان السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير.

دك تجمعات ومواقع للعدو بنجران وجيزان وعسير
الإثنين, 09-أبريل-2018
المؤتمرنت -
دك تجمعات ومواقع للعدو بنجران وجيزان وعسير
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للعدوان السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية والمدفعية أطلقت صاروخ زلزال 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف موقع نهوقة بنجران.

وأكد المصدر تدمير طقم عسكري سعودي في موقع السديس بصاروخ موجه، وقنص جندي سعودي في رقابة مراش بنجران.

وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة عليب وفي موقعي الشبكة والقيادة وفي صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء.

وفي عسير دك قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ علب وقبالته وفي الجمارك والجوازات فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات الجنود السعوديين في تبة الخزان ومواقع سهوة وقشبة والحضار والشبكة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه جبل الدود والحطيمي بجيزان وكبدوهم خسائر فادحه في الأرواح والعتاد.









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