الثلاثاء, 10-أبريل-2018 الساعة: 05:36 م - آخر تحديث: 05:11 م (11: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون بعمليات قنص وهجومات على مواقعهم،ودكت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات وتحصينات لجنود العدوان السعودي وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد

تدمير 3 آليات لهم.. مصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية للجيش
الثلاثاء, 10-أبريل-2018
المؤتمرنت -
تدمير 3 آليات لهم.. مصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية للجيش
لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون بعمليات قنص وهجومات على مواقعهم،ودكت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات وتحصينات لجنود العدوان السعودي وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد ، وأعترف إعلام العدو بمصرع أربعة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود .

وأوضح مصدر عسكري أن تسعة مرتزقة لقوا مصرعهم في تفجير طقم عسكري في صحراء الأجاشر بقطاع نجران ، وقنص جندي سعودي في رقابة مراش ،وتدمير طقم عسكري تابع للعدو في موقع السديس بصاروخ موجه.

فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف موقع نهوقة تزامن مع قصف مدفعي ،واستهدفت المدفعية مواقع المرتزقة قبالة عليب وفي موقعي الشبكة والقيادة وفي صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء .

وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى نوع قاهر تو إم على تجمع للمرتزقة والجيش السوداني جنوب الموسم بجيزان ، وتم كسر زحف للعدو باتجاه جبل الدود والحطيمي كبدهم خسائر فادحه في الأرواح والعتاد .

وفي عسير دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ علب وقبالته وفي الجمارك والجوازات ،وقصفت تجمعات آخرى للجنود العدوفي تبة الخزان ومواقع سهوة ،قشبة والحضار والشبكة .

فيما اعترف إعلام العدوان بمصرع أربعة من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود،حيث قتل كلا من : العريف علي بن محمد يحيى الغروي ،حسن بن علي أحمد عسيري،حكيم مصلح حنتوش العمري، عبدالله احمد اللغبي العبدلي.

وذكر المصدر أن أربعة مرتزقة لقوا مصرعهم و جرح آثنان آخران بنيران الجيش و اللجان الشعبية في جبهات ناطع والعبدية بمحافظة البيضاء ، ومصرع مرتزقين في جبهتي صرواح و قانية بمحافظة مأرب .

وحسب المصدر لقي 11 مرتزقا مصرعهم خلال كسر زحف لهم على عصيفرة في محافظة تعز ،ومصرع القيادي المرتزق بدرعبدالله فارع القميري بنيران الجيش واللجان في جبهة الزنوج.

ونفذ الجيش و اللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة و الجنود السودانيين في الساحل الغربي أسفرت عن سقوط أكثر من 30 قتيل و جريح وفرار من تبقى منهم ، واستهدفت عملية إغارة للجيش و اللجان مواقع المرتزقة بالجبهة نفسها كبدتهم خسائر فادحه في الأرواح والعتاد.

كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية هجومية استهدفت مواقعهم بالدفاع الجوي في بيرباشا ،واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة وآلياتهم جنوب الساحل الغربي .

وأفاد المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آليتين إحداهما محملة بالمرتزقة شرق كهبوب بمحافظة لحج ما أدى إلى إصابة عدد منهم ،ومصرع مرتزق في كرش .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تم تدمير آلية للمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف في الجوف ومصرع القيادي المرتزق هيثم احمد علي الزريقي بنيران الجيش و اللجان في جبهة البقع









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تعادل ريال مدريد وأتلتيكو
أخبار: الصحة تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على قتلة الأطفال
أخبار: استشهاد 12 مواطناً من أسرة واحدة بصواريخ العدوان
أخبار: الأرصاد ينبه من تدفق مفاجئ للسيول
أخبار: طيران العدوان يشن 10 غارات على صعدة
أخبار: مصدر بالمؤنمر يكذب ما نشره المدعو علي البخيتي جملة وتفصيلا
أخبار: القربي يحث على تقديم التنازلات : اطراف يمنية وإقليمية لا تريد السلام
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على تعز
عربي ودولي: طيران الاحتلال الاسرائيلي ينتهك اجواء لبنان
أخبار: شهيدان بعدوان سعودي على صعدة
أخبار: قصف لواء الرادارات في خميس مشيط بصاروخ باليستي
أخبار: تكبيد العدو ومرتزقته خسائر فادحة بعمليات للجيش
أخبار: تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد
أخبار: العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
أخبار: تصريح لمصدر في هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر
أخبار: العدوان السعودي يقصف حجة بـ23 غارة
أخبار: غارتان للعدوان على الخوخة بالحديدة
أخبار: القربي يلتقي المبعوث الأممي في مسقط
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية بجيزان
أخبار: تدمير آلية للمرتزقة بتعز ومصرع طاقمها
أخبار: الكميم وبن حفيظ يشيدان بإسهامات الصحة العالمية في اليمن
أخبار: صد محاولة تسلل للمرتزقة في البيضاء وتكبيدهم خسائر
أخبار: "النواب" يدين انحياز مؤسسات برلمانية عربية للعدوان
أخبار: استشهاد وإصابة 5 مدنيين بغارة للعدوان في حجة
أخبار: قطاع الإعلام بالمؤتمر ينعي محسن الغشم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018