المؤتمرنت -

تدمير 3 آليات لهم.. مصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية للجيش

لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون بعمليات قنص وهجومات على مواقعهم،ودكت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات وتحصينات لجنود العدوان السعودي وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد ، وأعترف إعلام العدو بمصرع أربعة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود .



وأوضح مصدر عسكري أن تسعة مرتزقة لقوا مصرعهم في تفجير طقم عسكري في صحراء الأجاشر بقطاع نجران ، وقنص جندي سعودي في رقابة مراش ،وتدمير طقم عسكري تابع للعدو في موقع السديس بصاروخ موجه.



فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف موقع نهوقة تزامن مع قصف مدفعي ،واستهدفت المدفعية مواقع المرتزقة قبالة عليب وفي موقعي الشبكة والقيادة وفي صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء .



وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى نوع قاهر تو إم على تجمع للمرتزقة والجيش السوداني جنوب الموسم بجيزان ، وتم كسر زحف للعدو باتجاه جبل الدود والحطيمي كبدهم خسائر فادحه في الأرواح والعتاد .



وفي عسير دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ علب وقبالته وفي الجمارك والجوازات ،وقصفت تجمعات آخرى للجنود العدوفي تبة الخزان ومواقع سهوة ،قشبة والحضار والشبكة .



فيما اعترف إعلام العدوان بمصرع أربعة من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود،حيث قتل كلا من : العريف علي بن محمد يحيى الغروي ،حسن بن علي أحمد عسيري،حكيم مصلح حنتوش العمري، عبدالله احمد اللغبي العبدلي.



وذكر المصدر أن أربعة مرتزقة لقوا مصرعهم و جرح آثنان آخران بنيران الجيش و اللجان الشعبية في جبهات ناطع والعبدية بمحافظة البيضاء ، ومصرع مرتزقين في جبهتي صرواح و قانية بمحافظة مأرب .



وحسب المصدر لقي 11 مرتزقا مصرعهم خلال كسر زحف لهم على عصيفرة في محافظة تعز ،ومصرع القيادي المرتزق بدرعبدالله فارع القميري بنيران الجيش واللجان في جبهة الزنوج.



ونفذ الجيش و اللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة و الجنود السودانيين في الساحل الغربي أسفرت عن سقوط أكثر من 30 قتيل و جريح وفرار من تبقى منهم ، واستهدفت عملية إغارة للجيش و اللجان مواقع المرتزقة بالجبهة نفسها كبدتهم خسائر فادحه في الأرواح والعتاد.



كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية هجومية استهدفت مواقعهم بالدفاع الجوي في بيرباشا ،واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة وآلياتهم جنوب الساحل الغربي .



وأفاد المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آليتين إحداهما محملة بالمرتزقة شرق كهبوب بمحافظة لحج ما أدى إلى إصابة عدد منهم ،ومصرع مرتزق في كرش .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تم تدمير آلية للمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف في الجوف ومصرع القيادي المرتزق هيثم احمد علي الزريقي بنيران الجيش و اللجان في جبهة البقع



