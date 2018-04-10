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أخبار
المؤتمر نت - أن جرائم العدوان ومواقف الدول التي تسانده لا تضعف همم وعزائم وإرادة الشعب اليمني بل تزيده قوة وصلابة وأكثر إيمان بعدالة قضيته وموقفه الدفاعي عن أرضه وعرضه وكرامته واستقلاله وسيادته.

النواب يدعو الحكومة لتقديم موازنتها للعام 2018
الثلاثاء, 10-أبريل-2018
المؤتمرنت -
النواب يدعو الحكومة لتقديم موازنتها للعام 2018
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، عدد من القضايا المتصلة بمواقف وبيانات الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي.

حيث أشار نواب الشعب إلى أن مواقف وبيانات الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي منحازة إلى صف العدوان ولم تتحرك ضمائرهم للجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني.

وأرجع نواب الشعب هذا الانحياز للمبالغ المالية التي تضخها دول العدوان، متناسين أن الشعب اليمني عربي وعضو في الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وعدد من هيئات الجامعة العربية.

وأكدوا أن جرائم العدوان ومواقف الدول التي تسانده لا تضعف همم وعزائم وإرادة الشعب اليمني بل تزيده قوة وصلابة وأكثر إيمان بعدالة قضيته وموقفه الدفاعي عن أرضه وعرضه وكرامته واستقلاله وسيادته.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية تماسك وتلاحم ووحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الناتجة عن العدوان .. مشيدين بالإنتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية على مدى أكثر من ثلاث سنوات.

وتطرق نواب الشعب إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية .. داعين حكومة الإنقاذ الوطني إلى إعداد وتقديم موازنتها للعام الحالي 2018م إيراداً ومصرفاً.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية اضطلاع حكومة الإنقاذ في تلبية إحتياجات المواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ومراعاة أسعار السلع وخاصة الغذائية والدوائية واطلاع تجار الجملة والتجزئة بمسئوليتهم الوطنية في الالتزام بالأسعار وعدم الإحتكار.

كما أكد نواب الشعب خلال مداولاتهم ضرورة العناية بحركة المرور وتنظيمها بصورة قانونية وتجنيب المواطنين الحوادث المرورية ورفع الوعي بالقواعد المرورية وتطبيق النظام في هذا الجانب بصورة دائمة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد نواب الشعب الحرص على تعزيز العمل بمواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة خاصة ما يتعلق بزيادة تنظيم عمل اللجان الدائمة ومضاعفة أنشطتها بما يؤدي إلى إنجاز كافة الأعمال المحالة إليها والمطروحة أمامها في وقت قياسي.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.








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