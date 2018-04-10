المؤتمرنت -

بن حبتور يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي

استقبل رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي لدى اليمن ستيفن أندرسون.



وفي اللقاء الذي حضره نائبا رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان والخدمات محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، جرى مناقشة علاقات التعاون بين الحكومة والبرنامج تجاه تحدي نقص الغذاء الشديد الذي يعاني منه ثمانية ملايين شخص بفعل العدوان السعودي الإماراتي وحصارهما للشعب اليمني لأكثر من ثلاث سنوات على المستوى الوطني بشكل عام ومحافظة الحديدة بشكل خاص.



وتطرق اللقاء بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي والأمين العام المساعد للمجلس يحيى الهادي، إلى الجهود التي يضطلع بها البرنامج لإسناد وزارتي المياه والبيئة والصحة العام وإمدادهما بالوقود اللازمة لتشغيل محطات ضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي والمستشفيات العامة، وكذا الشراكة القائمة في هذا الجانب لتعزيز الاستقرار في إمدادات الغذاء والوقود لما فيه مواصلة التخفيف من شعبنا اليمني في مأساته الراهنة .



وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الشعب اليمني ينظر بتقدير كبير لمختلف الأعمال الإنسانية التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي وغيره من منظومة العمل الإنساني، للحد من الظروف الصعبة التي يمر بها في هذه الفترة العصيبة من حياته .



وأعرب عن التزام حكومة الإنقاذ في تعزيز شراكتها مع البرنامج وبقية المنظمات الإنسانية ومعالجة أية إشكاليات أو صعوبات قد تعترض سير عملهم لما فيه صالح الشعب وبالذات الفئات الأشد عوزا للمساعدات الإنسانية والغذائية.



بدوره عبر المسئول الأممي عن شكره للجميع على تعاونهم مع البرنامج وتسهيل مهامه الإنسانية .. لافتا إلى أن البرنامج سيواصل نشاطه الإنساني في خدمة الشعب اليمني والمساهمة في الحد من مأساته الكبيرة الراهنة وتعزيز مستوى العلاقة والتعاون مع مختلف الأطر المؤسسية على المستويين المركزي والمحلي.



واستعرض أندرسون سير النشاط الإنساني للبرنامج خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الجهات والمناطق المستهدفة والجهود المشتركة مع الجهات الحكومية لتوطيد مستوى الأنشطة الميدانية والحرص المتبادل لتجاوز أية صعوبات قد تؤثر على هذه العملية.