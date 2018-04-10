المؤتمرنت -

تصعيد يماني في جبهة ما وراء الحدود

أطلق الجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخين نوع بدر1 وقاهر 2M على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي جيزان وعسير.



وقال مصدر عسكري، إن الجيش واللجان أطلقوا صاروخ من نوع بدر1 على معسكر الإمداد والتموين في أحد المسارحة جنوب جيزان.



وأضاف المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه مخلفا خسائر كبيرة في معسكر الإمداد.



وفي قطاع عسير، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ من نوع قاهر 2M استهدف معسكر مستحدث للجيش السعودي والسوداني في علب.



موكداً، أن الصاروخ خلف خسائر كبيرة في صفوف العدو وعتاده العسكري.