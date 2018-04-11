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أخبار
غارتان للعدوان على الحيمة الداخلية
الأربعاء, 11-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
غارتان للعدوان على الحيمة الداخلية
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة بني مهلهل بمديرية الحيمة.
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