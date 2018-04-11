المؤتمرنت -

العدوان السعودي يستهدف 3 محافظات بـ15 غارة

استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي بأكثر من 15 غارة محافظات صعدة وتعز وصنعاء وقطاع عسير، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن أربعة مواطنين استشهدوا وجرح آخرون بينهم أطفال ونساء في غارات لطيران العدوان على منزل مواطن في منطقة ضبوان بمديرية خدير في محافظة تعز.



واستهدف الطيران بغارة أحد الجسور المؤدية إلى مديرية الصلو، وشن غارة على سوق الكمب بمديرية مقبنة.



وذكر المصدر أن الطيران شن غارتين على مديرية باقم وغارتين على منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية التي تعرضت مناطق متفرقة منها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأكد المصدر إصابة امرأة بجروح جراء قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية، كما استهدف قصف مماثل مناطق متفرقة من مديرية رازح.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة بني مهلهل في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء.



وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي سبع غارات على التباب السود قبالة منفذ عليب في عسير.