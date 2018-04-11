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أخبار
المؤتمر نت - كثفت قوات الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عملياتها في مختلف الجبهات مستهدفة مواقع وتحصينات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية

تفاصيل انتصارات الجيش اليمني واللجان بمختلف الجبهات
الأربعاء, 11-أبريل-2018
المؤتمرنت -
تفاصيل انتصارات الجيش اليمني واللجان بمختلف الجبهات
كثفت قوات الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عملياتها في مختلف الجبهات مستهدفة مواقع وتحصينات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن عددا من مرتزقة العدو السعودي لقوا مصرعهم وجرح آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم قبالة منفذ علب في عسير، وتم صد زحف واسع لهم على التباب السود قبالة المنفذ ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي عسير أطلقت القوة الصاروخية صاروخا بالستيا نوع قاهر تو ام على معسكر مستحدث للجيش السعودي والسوداني في علب ، واستهدف صاروخ باليستي من طراز بدر1 معسكر الإمداد والتموين في أحد المسارحة جنوب جيزان، وتم قنص جنديين سعوديين في تبة الخزان والتبة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقعي السديس ونهوقة في نجران بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية.

فيما أعترف إعلام العدو بمصرع أثنين من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود حيث قتل كلا من : كمال يعقوب محسن حكمي ,عبدالله عبد الرحيم الطويلي المالكي.

وأكد المصدر مصرع 11 مرتزقا بنيران الجيش واللجان الشعبية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب بينهم القياديان المرتزقان حمود محمد حسن الجعمي، صالح عبدالله البرام.

وفي محافظة الجوف تم قنص أربعة مرتزقة في جبهة مزوية بمديرية المتون ,في حين قتل ثلاثة آخرون بينهم القيادي المرتزق كمال نايف الغرابي بنيران الجيش واللجان في مديرية المصلوب.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش اليمني اللجان والمتطوعين من أبناء القبائل هاجموا مواقع المرتزقة باتجاه الدار في جبهة حمير بمحافظة تعز ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ,و تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة تحمل معدل عيار 12.7 جنوب الساحل الغربي.

وفي المحافظة نفسها لقي أربعة مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص في جبهة عصيفرة ,وقنص مرتزقين جنوب معسكر خالد بمديرية موزع , في حين قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة بعصيفرة.

وحسب المصدر تكبد المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في الجهة الغربية لكرش بمحافظة لحج.








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