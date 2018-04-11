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أخبار
المؤتمر نت - ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، عدد من مواد وأحكام مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان

البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان
الأربعاء, 11-أبريل-2018
المؤتمرنت -
البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، عدد من مواد وأحكام مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان.

يتكون مشروع القانون من 30 مادة موزعة على خمسة فصول شملت التسمية والتعاريف والإنشاء والأهداف والإختصاصات وأحكام عامة وإدارة الصندوق وموارده.

وتتضمن مواد وأحكام المشروع إلى أن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق مكافحة السرطان" يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويخضع لإشراف وزير الصحة ويعتبر إنشاء هذا الصندوق إضافة ودعما لجهود الحكومة في مكافحة السرطان وليس بديلا عنها ولا يعفيها من مسئوليتها تجاه مرضى السرطان ولا يعفي الحكومة ممثلة بوزارة المالية من رصد الموازنات والدعم لمراكز مكافحة السرطان ويكون المركز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات.

ويهدف الصندوق إلى إيجاد موارد مالية تتسم بالثبات والاستمرارية لتحقيق مكافحة السرطان والوقاية منه والإسهام في إنشاء ودعم المراكز والمشاريع والبرامج المتعلقة بمكافحة السرطان طبقاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان ودعم وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشخيص ومعالجة السرطان في المراكز الحكومية وتمويل البرامج والأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمكافحة السرطان وفقاً للإمكانيات المتاحة للصندوق.

كما يهدف الصندوق إلى المساهمة في دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة السرطان والإسهام في إنشاء المركز الوطني المرجعي الشامل لمكافحة وعلاج السرطان وإقامه مراكز فرعية له في المحافظات.

كما يعمل الصندوق على توفير جميع الوسائل التشخيصية والعلاجية اللازمة وكذا توفير التغذية والسكن للمرضى خلال فترة التشخيص والعلاج بما يمكن الكادر الصحي من استكمال الخطط العلاجية دون انقطاع ويضمن حصول مريض السرطان على أفضل النتائج.

هذ وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد وأحكام مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت بمشيئة الله تعالى.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة مستشار وزارة الصحة الدكتور/فهد حسين الفضل ومدير المركز الوطني لمكافحة السرطان الدكتور عفيف النابهي ومدير المركز الوطني لعلاج الأورام الدكتور علي الأشول والمدير المساعد للمركز الوطني لعلاج الأورام الدكتور أحمد أحمد شملان ونائب رئيس رابطة مرضى السرطان محمد ناصر محمد شعبان ونائب رئيس رابطة مرضى السرطان إيهاب علي فضل الماوري.








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