المؤتمرنت -

اليونسكو تدين استمرار استهداف العدوان للمدارس والمنشآت التعليمية

أدانت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) استمرار استهداف العدوان للمدارس والمنشآت التعليمية وآخرها استهداف مدرسة الإمام علي بن أبي طالب في رازح بمحافظة صعدة.



واستنكرت اللجنة بأشد العبارات الاستهداف المتعمد للمدارس وقتل الطفولة وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم، معتبراً إياه جريمة حرب ضد الطفولة والإنسانية ومخالفة لكل القوانين الإنسانية والدولية.



وفي بيان لها نددت( اليونسكو) بصمت الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو إزاء استهداف المدارس والمنشآت التعليمية. مطالباً إياها بحماية ما تبقى من المدارس والمنشآت التعليمية ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

