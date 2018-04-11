المؤتمرنت -

المانيا تمدد مهام جنودها في مالي





اعلنت ألمانيا اليوم الاربعاء تمديد مهام جنودها ضمن مهمة الامم المتحدة في مالي (مينوسما) استعدادا لتسلم الجيش الألماني (بوندسفير) في نهاية العام الحالي قيادة هذه المهمة.



وقالت الحكومة الألمانية في اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري المغلق الذي بدأته امس بالقرب من برلين انها قررت تمديد مهام الجنود الألمان العاملين في مالي حتى مايو 2019 وزيادة عدد جنودها من 150 الى 350 استعدادا لتسلم قيادة المهمة الاوروبية المذكورة في نوفمبر من العام الحالي.



واضافت انه سيتم تقديم الاستشارات لمهمة (جي 5 ساحل) الاوروبية التي تتكون من 5 الاف جندي وتختص بمكافحة الارهاب وعصابات الاتجار بالبشر في دول الساحل وهي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.



يذكر ان تنفيذ قرار الحكومة يحتاج الى موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) الا ان التصويت لصالح هذا القرار يعتبر امرا محسوما مسبقا نظرا للاغلبية المريحة التي يتمتع بها الائتلاف الحكومي الموسع في السلطة التشريعية الاولى في البلاد

