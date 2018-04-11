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المؤتمر نت - أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صواريخ بركان تو إتش على وزارة الدفاع السعودية في العاصمة الرياض. وأكد مصدر في القوة الصاروخية

صواريخ يمنية تدك منشئات عسكرية للعدوان السعودي
الأربعاء, 11-أبريل-2018
المؤتمرنت -
صواريخ يمنية تدك منشئات عسكرية للعدوان السعودي
أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صواريخ بركان تو إتش على وزارة الدفاع السعودية في العاصمة الرياض.
وأكد مصدر في القوة الصاروخية أن القوة الصاروخية دكت بصواريخ بركان تو إتش وزارة الدفاع السعودية وأهدافا أخرى بالرياض

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دكت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم بعدد من الصواريخ مدينة الملك عبدالله الإقتصادية في جيزان .

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري تاكيده أن القوة الصاروخية استهدفت بصواريخ بدر 1 مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بجيزان وأهداف أخرى في القطاع.








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