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أخبار
العدوان يستهدف حجة بـ13 غارة
الأربعاء, 11-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
العدوان يستهدف حجة بـ13 غارة
شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي.
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