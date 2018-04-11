أخبار العدوان يستهدف حجة بـ13 غارة المؤتمرنت -

العدوان يستهدف حجة بـ13 غارة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي.















Tweet تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر