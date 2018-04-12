المؤتمرنت -

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين

يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 15 مواطناًُ بينهم نساء وأطفال بغارات شنها طيرانه على محافظة صعدة.



وأوضح مصدر عسكري أن 4 أطفال استشهدوا وجرح 10 آخرين بينهم امرأة وأطفال إثر غارتين شنهما طيران العدوان على منطقة غمار بمديرية رازح في محافظة صعدة ، فيما أصيبت امرأة مسنة إثر 3 ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة الحمزات بمديرية سحار.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على الجامعة الجديدة في صعدة ما أدى إلى استشهاد حارسها، ودمر الطيران بغارة منزل مواطن بمديرية باقم ، وشن غارة على منطقة بركان بمديرية رازح وغارة أخرى على منطقة الأزقول بمديرية سحار.



وتعرضت مناطق متفرقة من مديريتي رازح و شدا الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف ، كما استهدف قصف صاروخي مناطق أسفل جبل مران في مديرية حيدان.



وفي العاصمة صنعاء شن طيران العدوان غارتين على كلية الطيران وسبع غارات على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي ، كما شن خمس غارات على مديرية مقبنة بمحافظة تعز.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران و 13 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.