المؤتمرنت -

توقعات الارصاد خلال الـ(24) ساعة القادمة

قال المركز الوطني للأرصاد إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأضاف المركز:" لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من محافظة صعدة شمالاً إلى محافظة لحج جنوباً وامتدادها شرقاً إلى أجزاء من جبال أبين وشبوة وذلك في فترة ما بعد الظهر".



وتوقع المركز في النشرة الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من المناطق الغربية والجنوبية الغربية.



ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرق الجبلية والهضاب الداخلية إلى عدم التواجد في بطون الوديان أثناء وبعد هطول الأمطار بسبب التدفق المفاجئ للسيول، محذراً من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.



وأشار المركز إلى هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية أمس على أجزاء متفرقة من محافظات صنعاء وحجة وإب والمحويت.