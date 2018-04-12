المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان عملياتها في جبهة ما وراء الحدود مستهدفة مواقع وتحصينات وتجمعات للجيش السعودي، فيما نفذت عمليات عسكرية على مواقع وتجمعات المرتزقة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي التفاصيل أكد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية دكت بصواريخ بركان2 إتش وزارة الدفاع السعودية وأهدافاً أخرى في الرياض.



وأوضح المصدر أن سلاح الجو المسير شن غارات جوية بطائرة قاصف1 على مطار أبها في عسير، وأعلن إعلام العدو السعودي تعطل الرحلات الجوية في مطار أبها وتحويلها إلى مطارات جيزان وجدة والرياض.



كما شن سلاح الجو المسير غارات بطائرة قاصف1 على شركة أرامكو في قطاع جيزان ، في حين أطلقت القوة الصاروخية دفعة من صواريخ بدر1 على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وأهداف أخرى في القطاع.



وفي قطاع جيزان أيضاً تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في موقع المشرق و قنص جندي سعودي في الخوبة.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية استهدفت بدفعة من صواريخ بدر1 مبنى توزيع أرامكو وأهداف أخرى في نجران ، وتم إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع السديس.



وذكر المصدر أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم في عملية نوعية للجيش واللجان وقصف مدفعي وصاروخي على مواقعهم في الطلعة بنجران ، فيما تم تدمير آلية عسكرية سعودية وإعطاب ثلاث آليات أخرى في موقع السديس بالصواريخ وقذائف المدفعية.



وفي محافظة البيضاء تكبد المرتزقة قتلى وجرحى خلال صد الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة زحف لهم في قيفة، وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه في وادي ملح بمديرية نهم.



ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين هاجموا مواقع المرتزقة في الهيجة بمديرية المصلوب محافظة الجوف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ودكت المدفعية تجمعات لمرتزقة الجيش السوداني شمال صحراء ميدي.