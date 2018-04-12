المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل حسن باعوم

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري والشخصية الوطنية والوحدوية المناضل حسن صالح باعوم، والذي توفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار ابوراس، الى مناقب الفقيد الراحل، كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت، وأحد مناضلي الثورة اليمنية 14 أكتوبر، والمشهود لهم بالمواقف الوطنية، معتبراً رحيله في مثل هذه الظروف التي تمر بها اليمن، خسارة كبيرة للمؤتمر بشكل خاص وللوطن بشكل عام.



وعبّر ابو راس في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد، صالح حسن صالح باعوم، وإخوانه، وكافة آل باعوم، بمحافظة حضرموت، عن صادق التعازي وعميق والمواساة بإسمه شخصياً وبإسم قيادات وهيئات وأعضاء وتكوّينات وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،