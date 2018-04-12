المؤتمرنت -

4 غارات للعدوان على باجل في الحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 4 غارات على محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مديرية باجل.