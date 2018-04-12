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أخبار
4 غارات للعدوان على باجل في الحديدة
الخميس, 12-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
4 غارات للعدوان على باجل في الحديدة
شن طيران العدوان السعودي اليوم 4 غارات على محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مديرية باجل.
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