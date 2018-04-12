المؤتمرنت -

تدمير وإعطاب 6 آليات للمرتزقة في الساحل الغربي

دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم 6 آليات عسكرية لمرتزقة العدو في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري تدمير وإعطاب 6 آليات عسكرية للمرتزقة في جبهة الساحل الغربي.