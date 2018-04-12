المؤتمرنت -

الجيش واللجان يصعدون عملياتهم النوعية في الحدود

هاجمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل، مواقع للجيش السعودي في قطاع جيزان، بالتزامن مع صد زحف واسع للعدو ومرتزقته على موقع السديس بقطاع نجران.



وأكد مصدر عسكري ان عملية نوعية للجيش واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع للجيش السعودي في قرية اللاحج ومركز محولة، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأضاف، أن هجوماً آخر شنه الجيش واللجان بإسناد من أبناء القبائل على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في موقعي اللاحج ومحولة، سبقها قصف مدفعي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



لافتاً إلى أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات الجنود السعوديين في مركز عَتمة.



وفي قطاع نجران، أوضح المصدر أن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدت والمتطوعين لزحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على موقع السديس.. مؤكدا مصرع وإصابة العديد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال كسر الزحف.



وأشار المصدر إلى أن الزحف على موقع السديس تزامن مع غطاء جوي للطيران الحربي المعادي دون تحقيق أي تقدم.