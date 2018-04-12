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المؤتمر نت - قتل العدوان السعودي طفلة وجرح مواطن وطفلتين بقصف صاروخي على حيدان ورازح وشدا بمحافظة صعدة

العدوان السعودي يقتل طفلة ويصيب 3 بصعدة
الخميس, 12-أبريل-2018
المؤتمرنت -
العدوان السعودي يقتل طفلة ويصيب 3 بصعدة
قتل العدوان السعودي طفلة وجرح مواطن وطفلتين بقصف صاروخي على حيدان ورازح وشدا بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة طلان بمديرية حيدان ما أدى إلى إصابة طفلتين.

وأشار المصدر إلى أن طفلة استشهدت متأثرة بإصابتها إثر قصف صاروخي على منطقة طلان بمديرية حيدان، فيما أصيب مواطن بمنطقة غافرة جراء استهداف منزله بمديرية الظاهر بقصف صاروخي سعودي.

وذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة بمديريتي رازح وشدا الحدوديتين.

وأضاف، أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح، وغارة على مديرية شدا، واستهدف بغارتين منزل ومزرعة في مديرية باقم خلفت أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.

ولفت، إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مدينة صعدة وثلاث غارات على منطقة قحزة.









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