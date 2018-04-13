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المؤتمر نت - لقى العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادات بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة قانية جنوب مأرب

مصرع عشرات المرتزقة بينهم قيادات في مأرب
الجمعة, 13-أبريل-2018
المؤتمرنت -
مصرع عشرات المرتزقة بينهم قيادات في مأرب
لقى العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادات بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة قانية جنوب مأرب.

وأكد مصدر عسكري مصرع عشرات المرتزقة بينهم قائد ما يسمى بالكتيبة الثالثة في اللواء 117 بمليشيا المرتزقة المدعو محمد أحمد الصندوح وقائد ما يسمى بجبهة العبدية المدعو علي عبدالله السعيدي في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بجبهة قانية.

وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كبدوا مرتزقة العدوان خسائر في العتاد والآليات وإغتنام أسلحة.

ولفت المصدر إلى أن هذه العمليات النوعية تأتي بعد نقض المرتزقة للعهود والإتفاقات السابقة بشأن تجنيب منطقة قانية أي مواجهات.










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