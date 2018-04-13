الجمعة, 13-أبريل-2018 الساعة: 03:49 م - آخر تحديث: 03:30 م (30: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة مروعة بحق المدنيين في محافظتي صعدة والحديدة، فيما واصل شن غاراته الإجرامية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعات الماضية

طيران العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
الجمعة, 13-أبريل-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة مروعة بحق المدنيين في محافظتي صعدة والحديدة، فيما واصل شن غاراته الإجرامية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن طفلة استشهدت متأثرة بإصابتها إثر قصف صاروخي سعودي على منطقة طلان بمديرية حيدان، فيما أصيب رجل بعد إصابة منزله بقصف صاروخي سعودي بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدوديتين.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الحجلة في مديرية رازح وغارتين على منزل ومزرعة في مديرية باقم ، كما شن غارة على مديرية شدا الحدودية.

واستهدف طيران العدوان مدينة صعدة بغارتين و منطقة قحزة بثلاث غارات.

وأكد المصدر استشهاد اثنين وجرح آخرين من طاقم عمل مسلسل رمضاني إثر استهدافهم بأربع غارات في إحدى المزارع بمديرية باجل محافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بخمس غارات مزارع المواطنين بمنطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة، وشن أربع غارات على منطقتي عشار والعقبة بمحافظة البيضاء.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية منزل أحد المواطنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: صاروخ باليستي يستهدف المدينة الصناعية بجيزان
أخبار: الجيش واللجان يصعدون عملياتهم النوعية في الحدود
رياضة: الريال يتأهل إلى نصف نهائي دوري الابطال
أخبار: العدوان السعودي يقصف حجة والبيضاء بـ9 غارات
أخبار: تدمير وإعطاب 6 آليات للمرتزقة في الساحل الغربي
أخبار: 4 غارات للعدوان على باجل في الحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل حسن باعوم
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في تعز والضالع
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
أخبار: توقعات الارصاد خلال الـ(24) ساعة القادمة
أخبار: العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف صنعاء
أخبار: العدوان يستهدف حجة بـ13 غارة
أخبار: صواريخ يمنية تدك منشئات عسكرية للعدوان السعودي
عربي ودولي: المانيا تمدد مهام جنودها في مالي
أخبار: اليونسكو تدين استمرار استهداف العدوان للمدارس
أخبار: البرلمان يناقش مشروع إنشاء صندوق مكافحة السرطان
أخبار: ضربات جوية يمنية على مطار أبها وشركة أرامكو
رياضة: برشلونة يودع دوري الابطال على يد روما
أخبار: 14 شهيداً وجريحاً بمجزرة للعدوان في صعدة
أخبار: تفاصيل انتصارات الجيش اليمني واللجان بمختلف الجبهات
أخبار: مصرع 11 مرتزقاً بينهم قيادات في صرواح
أخبار: العدوان السعودي يستهدف 3 محافظات بـ15 غارة
اقتصاد: دارس يطلع على سير اعمال تفريغ ناقلة الغاز بالحديدة
أخبار: غارتان للعدوان على الحيمة الداخلية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018