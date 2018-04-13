المؤتمرنت -

طيران العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية

ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة مروعة بحق المدنيين في محافظتي صعدة والحديدة، فيما واصل شن غاراته الإجرامية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن طفلة استشهدت متأثرة بإصابتها إثر قصف صاروخي سعودي على منطقة طلان بمديرية حيدان، فيما أصيب رجل بعد إصابة منزله بقصف صاروخي سعودي بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدوديتين.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الحجلة في مديرية رازح وغارتين على منزل ومزرعة في مديرية باقم ، كما شن غارة على مديرية شدا الحدودية.



واستهدف طيران العدوان مدينة صعدة بغارتين و منطقة قحزة بثلاث غارات.



وأكد المصدر استشهاد اثنين وجرح آخرين من طاقم عمل مسلسل رمضاني إثر استهدافهم بأربع غارات في إحدى المزارع بمديرية باجل محافظة الحديدة.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بخمس غارات مزارع المواطنين بمنطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة، وشن أربع غارات على منطقتي عشار والعقبة بمحافظة البيضاء.



ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية منزل أحد المواطنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف.